Поліція повідомила, кого найчастіше перевіряє після послаблення комендантської години

Наразі громадяни можуть пересуватися під час комендантської години, прямуючи до «Пунктів незламності» чи пунктів обігріву

Поліція активно перевіряє людей, які перебувають на вулиці під час комендантської години. Зокрема, правоохоронці допомагають дізнатися, де найближчий «Пункт незламності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону.

Поліцейський пояснив, що послаблення комендантської години стосуються в першу чергу «відповідального бізнесу». Мова про бізнеси, які погодилися працювати цілодобово, відкрили магазини та заклади, де можна підзарядити гаджети, отримати чай, обігрів тощо.

«Тобто, відповідно, коли громадяни пересуваються вулицями міста, ми звертаємо на них увагу, питаємо, з якою метою вони перебувають на вулиці, якщо вони йдуть до «Пункту незламності», ми їм пояснюємо, розказуємо, де найближчий такий «Пункт незламності», – каже він.

Поліція звертає увагу також на компанії, які «явно не вийшли до Пункту незламності», а «відпочивають». Ахрамєєв запевнив, що на таких людей поліція звертає увагу значно більше, ніж на звичайних громадян, яким потрібно зарядити пристрої, або щось придбати.

Нагадаємо, у період комендантської години дозволяється пересування пішки або транспортом виключно з метою прямування до «Пунктів незламності» чи пунктів обігріву.

При собі громадяни зобов’язані мати документ, що посвідчує особу. Під час дії воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати військово-облікові документи. При цьому спеціальні перепустки для такого пересування не потрібні.

МВС рекомендує обирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вимоги органів влади, ДСНС України та правоохоронців. Зазначається, що аналогічний підхід уже застосовується під час повітряних тривог. Водночас правила не скасовують чинних обмежень комендантської години, а лише доповнюють їх у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Як повідомлялося, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві.