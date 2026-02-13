Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Краматорську: троє братів загинули, маму та бабусю поранено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни атакували житловий сектор Краматорська
фото: Донецька обласна прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу загинули два 19-річні хлопці та їх восьмирічний брат

12 лютого о 21:15 російські війська атакували житловий сектор міста Краматорськ. Унаслідок обстрілу було вбито трьох братів, їх маму та бабусю – поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Через влучання снаряда в будинок загинули два 19-річні хлопці та їх восьмирічний брат. Поранення отримала 43-річна мати загиблих та їх 65-річна бабуся. У жінок діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, контузією, забоями грудної клітки, хребта та руки.

Наслідки ворожого удару по Краматорську
Наслідки ворожого удару по Краматорську
фото: Донецька обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці встановлюють тип зброї.

Нагадаємо, внаслідок удару російського БпЛА по будинку в Богодухові загинули троє дітей – дворічні хлопчики-близнята Іван та Владислав та їхня однорічна сестра Мирослава. Разом із дітьми загинув їхній батько Григорій Шикула, який був ветераном війни. Через удар будинок було повністю зруйновано та охоплено вогнем, родина опинилася під завалами.

Мати дітей та дружина Григорія Шикули Ольга Крівогуб вагітна на 35 тижні. Жінка вижила в ніч обстрілу. Вона отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки, лікарі вже виписали її з лікарні. Григорій Шикула та Ольга Крівогуб одружилися незадовго до трагедії та переїхали у новий будинок подалі від обстрілів.

