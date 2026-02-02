Головна Країна Події в Україні
Приватбанк закрив відділення у Дружківці на Донеччині

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Приватбанк закрив відділення у Дружківці на Донеччині
Загалом в Донецькій області продовжує працювати 11 відділень Приватбанку
фото: Приватбанк/Facebook

Приватбанк: Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути

Приватбанк зупинив роботу відділення у Дружківці Донецької області. Причина – безпекова ситуація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи.Рятувальні служби проводять евакуацію цивільних. На жаль, це щоденна реальність міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську. Загалом в області продовжує працювати 11 наших відділень. 

До слова, Україна планує продати 7% акцій Приватбанку за 18 млрд грн, запустивши перше в історії країни так зване «народне IPO» (Initial Public Offering), до участі в якому будуть допущені фізичні особи. Продаж частки держпідприємства громадянам буде здійснено через цифрові сервіси. Проєкт розроблено ексголовою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим.

