Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підрозділи Угруповання військ «Схід» тримають рубежі у районі населених пунктів
фото: Генштаб (ілюстративне)

Раніше повідомлялося, що окупанти захопили село Бондарне, а також просунулися у Никифорівці

Населені пункти Никифорівка та Бондарне у Донецькій області перебувають під контролем українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання військ «Схід».

За словами військових, підрозділи угруповання тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку. Російські окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають їм жодного шансу.

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

«Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста. По ворожих підрозділах, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, New York Post писав, що Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року.

Так, росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

Раніше Сили оборони спростували поширену інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки у Донецькій області.

Теги: окуповані території Донеччина

