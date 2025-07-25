На Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади

Останній мешканець села Попутне поїде за кордон до доньок

Чоловік пішки пройшов 7 кілометрів, втікаючи від російських дронів

Останній мешканець маленького села Попутне Синельниківського району Дніпропетровської області пішки пройшов 7 км до селища Межова. Про це, як пише «Главком», повідомили у гуманітарній місії «Проліска».

Попутне спорожніле, адже його останній житель, на ім'я Олександр Адамович, покинув населений пункт. Самотність лякала його не менше, ніж дрони, що постійно кружляли над селом.

«А як лишатися, коли там вже нікого нема? Ще й стріляють постійно...» , - розповів він.

Чоловік вирішив їхати до доньок, які вже давно живуть за кордоном.

З селища Межова чоловік евакуювався до Павлограда в автівці волонтерів, тримаючи в руках невеличкий пакунок з документами.

Нагадаємо, російські терористи намагаються захопити частину Дніпропетровської області для створення «буферної зони». Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов.

У соцмережах поширилися повідомлення, що нібито російські загарбники зайшли у перше село на Дніпропетровщині – Дачне. Генштаб заявив, що заяви про нібито захоплення Дачного не відповідають дійсності. Їх ширять пропагандисти.

«Главком» писав, що у ніч проти 25 липня російські терористи атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі – Маломихайлівській і Васильківській громадах. Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.