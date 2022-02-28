На Харківщині продовжено комендантську годину

Комендатська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині і завершиться завтра о 6.00 ранку

Місцеві бізнесмени мобілізувалися і надають чимало допомоги

У Харкові діє велика кількість диверсійних груп. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Сінєгубов у Facebook.

«Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендатська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині – завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки», − написав він.

Як зазначив Синєгубов, Збройні сили України завдавали вночі атак ворогу ще до того, як ті встигали зайняти свої позиції. «Російський ворог деморалізований! Тоді як наша армія отримує нове озброєння», − зазначив він.

Сінєгубов також повідомив, що місцеві бізнесмени мобілізувалися і надають чимало допомоги. «Мобілізувався бізнес області, отримуємо багато гуманітарної допомоги. Тому створюємо обласний логістичний гуманітарний центр», –сзаявив він.

Нагадаємо, Охтирці, що на Сумщині, за мародерство та спроби підняття цін будуть розстрілювати на місці. До слова, на Одещині українські залізничники без зброї та бою захопили військову техніку російських окупантів.