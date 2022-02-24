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    Події в Україні

    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого

    Для надання медичної допомоги хворому бригада вирушила пішки, пройшовши 2 км і потім назад 2 км несли хворого - На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого
    Для надання медичної допомоги хворому бригада вирушила пішки, пройшовши 2 км і потім назад 2 км несли хворого
    фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

    Через страхітливий стан дороги, спеціалізований автомобіль не зміг проїхати до місця виклику

    У Красноградському районі бригаді швидкої допомоги довелося на руках нести хворого чоловіка 2 км до автомобіля. Машина не могла проїхати до пацієнта через бездоріжжя. Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

    «Через страхітливий стан дороги, спеціалізований автомобіль не зміг проїхати до місця виклику. Для надання медичної допомоги хворому бригада вирушила пішки», – йдеться в повідомленні.

    Медики йшли пішки до хворого 2 км і потім назад 2 км несли його на ношах разом з односельцями.

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    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого
    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого
    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого
    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого
    фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

    Згідно з діагнозом, у чоловіка була виявлена негоспітальна двостороння пневмонія, Covid-19, гангрена обох гомілок.

    Хворий потребував екстреної госпіталізації.

    Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.

    Теги: дороги водій автомобіль Харківщина Facebook
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    На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого