На Харківщині лікарі «швидкої» 2 км несли на руках тяжкохворого

вирушила пішки, пройшовши 2 км і потім назад 2 км несли хворого

Для надання медичної допомоги хворому бригада вирушила пішки, пройшовши 2 км і потім назад 2 км несли хворого

Через страхітливий стан дороги, спеціалізований автомобіль не зміг проїхати до місця виклику

У Красноградському районі бригаді швидкої допомоги довелося на руках нести хворого чоловіка 2 км до автомобіля. Машина не могла проїхати до пацієнта через бездоріжжя. Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

«Через страхітливий стан дороги, спеціалізований автомобіль не зміг проїхати до місця виклику. Для надання медичної допомоги хворому бригада вирушила пішки», – йдеться в повідомленні.

Медики йшли пішки до хворого 2 км і потім назад 2 км несли його на ношах разом з односельцями.

Згідно з діагнозом, у чоловіка була виявлена негоспітальна двостороння пневмонія, Covid-19, гангрена обох гомілок.

Хворий потребував екстреної госпіталізації.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.