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    На Херсонщині грабіжники «обчистили» священника

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    Награбоване чоловіки хотіли продати<br /><br /> - На Херсонщині грабіжники «обчистили» священника
    Награбоване чоловіки хотіли продати

    фото: kherson.gp.gov.ua

    Зловмисники вкрали церковне майно зі сріблом

    Під Херсоном двоє чоловіків у селищі Каланчак викрали у місцевого священика церковне майно – вироби зі срібла. Після цього зловмисники вирішили продати свій «трофей», щоб розжитися на гроші, але з цього нічого не вийшло. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

    Як з'ясувалося, злодії пошкодили вікно і влізли в будинок настоятеля Свято-Преображенського храму.

    Після цього зловмисники вкрали церковне майно та срібні приналежності. Награбоване чоловіки сховали в лісосмузі на час, щоб згодом продати, але були затримані.

    Двом фігурантам справи прокуратура повідомила про підозру за крадіжку з проникненням в житло (ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу).

    Нині вирішується питання про обрання злодіїв запобіжного заходу.

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    Теги: прокуратура гроші Херсонщина житло грабіжники будинок майно
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    На Херсонщині грабіжники «обчистили» священника