На Херсонщині військовий КамАЗ врізався в маршрутку



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За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма Фото: «Типичный Херсон»

Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса

На трасі в районі села Чорнобаївка Херсонської області зіткнулися військовий вантажний автомобіль КамАЗ і маршрутка Миколаїв-Херсон.

Про це з посиланням на учасників ДТП повідомляє портал «Типичный Херсон».

За словами пасажирів маршрутки, обидва транспортні засоби рухалися з Миколаєва до Херсона. В районі Чорнобаївки водій вантажівки на досить високій швидкості врізався ззаду в маршрутку. Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса.

Внаслідок ДТП попередньо ніхто не постраждав: люди, які їхали в маршрутці, відмовилися від виклику швидкої допомоги на місце, оскільки всі поспішали дістатися до Херсона. Однак багато хто отримав забої і може звернутися за медичною допомогою за місцем проживання.

Щодо постраждалих серед військовослужбовців, яких перевозив КамАЗ, нічого не відомо. Всіх пасажирів і мікроавтобуса, і вантажівки, відправили до місця призначення іншим транспортом.

За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма, що і стало причиною аварії.

Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, госпіталізовані п’ятеро пішоходів.

Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи.