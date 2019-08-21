  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Херсонщині військовий КамАЗ врізався в маршрутку

    • Розсилка
    <p>За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма</p> - На Херсонщині військовий КамАЗ врізався в маршрутку

    За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма

    Фото: «Типичный Херсон»

    Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса

    На трасі в районі села Чорнобаївка Херсонської області зіткнулися військовий вантажний автомобіль КамАЗ і маршрутка Миколаїв-Херсон.

    Про це з посиланням на учасників ДТП повідомляє портал «Типичный Херсон».

    За словами пасажирів маршрутки, обидва транспортні засоби рухалися з Миколаєва до Херсона. В районі Чорнобаївки водій вантажівки на досить високій швидкості врізався ззаду в маршрутку. Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса.

    Внаслідок ДТП попередньо ніхто не постраждав: люди, які їхали в маршрутці, відмовилися від виклику швидкої допомоги на місце, оскільки всі поспішали дістатися до Херсона. Однак багато хто отримав забої і може звернутися за медичною допомогою за місцем проживання.

    Щодо постраждалих серед військовослужбовців, яких перевозив КамАЗ, нічого не відомо. Всіх пасажирів і мікроавтобуса, і вантажівки, відправили до місця призначення іншим транспортом.

    За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма, що і стало причиною аварії.

    Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, госпіталізовані п’ятеро пішоходів.

    Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи.

    Читайте також
    ДТП громадський транспорт Херсонщина вантажівки військові автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ