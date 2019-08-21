На Херсонщині військовий КамАЗ врізався в маршрутку
За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма
Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса
На трасі в районі села Чорнобаївка Херсонської області зіткнулися військовий вантажний автомобіль КамАЗ і маршрутка Миколаїв-Херсон.
Про це з посиланням на учасників ДТП повідомляє портал «Типичный Херсон».
За словами пасажирів маршрутки, обидва транспортні засоби рухалися з Миколаєва до Херсона. В районі Чорнобаївки водій вантажівки на досить високій швидкості врізався ззаду в маршрутку. Як кажуть пасажири, удар був такої сили, що практично склалися задні крісла мікроавтобуса.
Внаслідок ДТП попередньо ніхто не постраждав: люди, які їхали в маршрутці, відмовилися від виклику швидкої допомоги на місце, оскільки всі поспішали дістатися до Херсона. Однак багато хто отримав забої і може звернутися за медичною допомогою за місцем проживання.
Щодо постраждалих серед військовослужбовців, яких перевозив КамАЗ, нічого не відомо. Всіх пасажирів і мікроавтобуса, і вантажівки, відправили до місця призначення іншим транспортом.
За словами очевидців, водій вантажівки говорив поліцейським, що у нього несподівано відмовили гальма, що і стало причиною аварії.
Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, госпіталізовані п’ятеро пішоходів.
Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи.