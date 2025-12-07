Келлог заявив, що мирна угода вийшла на фінішну пряму

За словами Келлога, нині основна увага зосереджена на ситуації в Донецькій області та на питанні Запорізької АЕС

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення. Про це він заявив на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, передає «Главком».

«Коли говоримо про Україну, де ми перебуваємо сьогодні порівняно з тим, де ми були рік чи два роки тому, якщо ви військовий, особливо піхота, ви розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими. І я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах спроби завершити цей конфлікт», – зауважив спецпредставник Трампа.

За словами Келлога, нині основна увага зосереджена на ситуації в Донецькій області та на питанні Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем окупантів.

Раніше також генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який наразі обіймає посаду спеціального посланника президента США Дональда Трампа з питань України, заявляв, що російсько-українська війна перебуває на фінальному етапі та може завершитися у відносно короткі строки.