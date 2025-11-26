Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 27 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, 26 листопада у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Сьогодні, 12:39
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
Вчора, 09:33
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Вчора, 09:30
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
15 листопада, 18:48
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
12 листопада, 22:24
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Президент прокоментував справу Кудрицького
7 листопада, 19:07
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе та гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
28 жовтня, 12:52
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
27 жовтня, 21:22
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
27 жовтня, 08:47

Події в Україні

Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
Карпати накрив сильний шторм. ДСНС попереджає туристів про небезпеку
Карпати накрив сильний шторм. ДСНС попереджає туристів про небезпеку
Російські окупанти помічені в районі вокзалу у Покровську – DeepState
Російські окупанти помічені в районі вокзалу у Покровську – DeepState
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
7 років тому вперше Україна ввела воєнний стан через події в Керченській протоці
7 років тому вперше Україна ввела воєнний стан через події в Керченській протоці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua