Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям

Відключення електроенергії залежать від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру

Причиною погодинних відключень є насамперед російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі «Новини.Live».

«Було б невдячним прогнозувати зараз, що буде далі, – усе залежить від того, наскільки інтенсивно працюватиме російська зброя, наскільки ефективно спрацюють наші механізми захисту та чи буде доступне обладнання для відновлення», – зазначив Андарак.

Він підкреслив, що графіки відключень визначаються виключно ситуацією в енергосистемі. При цьому диспетчери враховують соціальне навантаження і роблять усе можливе, щоб тривалість відключень була мінімальною.

«Ми намагаємося, щоб ці незручності тривали лише кілька годин і були максимально короткими», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство.

Зеленський наголосив, що Путін наказує здійснювати «терористичні атаки» на енергосистему, які призводять до загибелі мирних жителів і залишають людей без світла та води.

Також «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.