Частина Сум залишилася без світла: причина

Енергетики стабілізовують ситуацію

Через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, тимчасово знеструмлена частина міста Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сумиобленерго».

«Енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації! Причини знеструмлення за Вашим особовим рахунком відображені в кабінеті споживача електричної енергії E-Svitlo», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Як повідомлялося, в умовах стабілізаційних відключень електроенергії пішоходи, особливо ті, які з настанням холодів обирають переважно одяг темних кольорів, стають малопомітними для водіїв. Жителі мають одягати у вечірню пору світловідбиваючі речі – флікери. Вони можуть бути у формі значка, браслета, наліпки або бути частиною одягу, наприклад жилетом.

Раніше Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.