РФ мобілізуватиме чоловіків на тимчасово окупованих територіях України  – наказ

У мережі з’явився російський документ щодо організації мобілізаційних заходів на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запорожчині

Наказ командуючого військами південного військового округу РФ генерала Кузолева передбачає організацію мобілізаційних заходів на тимчасово окупованих територіях України. Копія цього документа потрапила до мережі.

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Наказ адресовано воєнним комісарам так званих ДНР і ЛНР, а також Херсонської та Запорізької областей. «Начальнику організаційно-мобілізаційного управління - заступнику начальника штабу південного військового округу по організаційно-мобілізаційній роботі організувати постановку на військовий облік громадян запасу, які мешкають на територіях Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей», – йдеться в документі.

Також у наказі повідомляється про те, що керівники пунктів отбора мають визначити існуючий порядок відбору на військову службу за контрактом із скороченням термінів до 2 діб з момента звернення до відправлення у військову частину.

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Як відомо, Генштаб ЗСУ вже повідомляв про те, що Росія готується до прихованої мобілізації на окупованих територіях. Приміром, у тимчасово окупованому місті Горлівка на Донеччині всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. «Росія готується до прихованої мобілізації. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника», – вважають у Генштабі.