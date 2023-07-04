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На окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи
Міський голова Мелітополя Федоров наголосив, що вибухи лунають два дні поспіль
фото: Іван Федоров

Сьогодні було гучно в окупованих Якимівці та Василівці

На тимчасово окупованій території Запорізької області два дні поспіль лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В окупантів на Запоріжжі якесь файєр-шоу. Другий день поспіль окупанти щось святкують: сьогодні гучно в Якимівці та Василівці. Вчора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі», – зазначив Федоров.

Федоров додав, що російські військові ховаються за спинами мирних мешканців та розставляють свою ППО в житлових кварталах, але звинувачують ЗСУ в «обстрілі цивільних».

Нагадаємо, що раніше в місцях скупчення російської техніки в Мелітополі пролунали вибухи. Федоров розповів, що вибухи лунали у захопленому ворогом локомотивному депо, на території військової бази в Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: Іван Федоров Запорізька область вибух окуповані території

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