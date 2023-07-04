В окупованому Донецьку потужні вибухи, над містом чорний дим (відео)

Також було гучно в окупованій Макіївці

Сьогодні ввечері, 4 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Мешканці міст вже опублікували наслідки влучання, пишуть місцеві Telegram-канали.

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Місцеві мешканці опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки «прильотів» в окупованій Макіївці.

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Також місцеві Telegram-канали публікують фотографії та відео наслідків влучань в Донецьку. На одному з відео можна побачити потужний вибух.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.