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На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, що впала на подвір’я будинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, що впала на подвір’я будинку
ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Вибухівка впала, але не розірвалася

На Куп'янщині сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка влучила на подвір’я будинку та не розірвалася. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, що впала на подвір’я будинку фото 1

Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика та знищили її.

На Харківщині сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, що впала на подвір’я будинку фото 2

ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Вражає цілі дією продуктів вибуху, уламками корпусу та повітряною ударною хвилею.

Нагадаємо, російські загарбники дедалі частіше використовують керовані авіабомби (КАБ) на фронті в Україні, що створює реальну проблему для наших військ.

 

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