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На Херсонщині окупанти будують понтонну переправу через Дніпро: супутникові знімки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти будують понтонну переправу через Дніпро: супутникові знімки
Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки моста
фото: wikipedia.org

Станом на 27 серпня ворожим військам вдалося збудували 620 м переправи

Рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині намагаються звести понтонну переправу через річку Дніпро впритул до Антонівського мосту. Про це повідомляють «Схеми».

Журналісти-розслідувачі оприлюднили супутникові знімки Planet Labs.

Станом на 27 серпня ворожим військам вдалося збудували 620 м переправи – майже до середини мосту. Перші ознаки будівництва переправи були зафіксовані 19 серпня.

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До слова, про плани російських окупантів 23 серпня розповіли у британській розвідці. Тоді було наголошено, що понтонна переправа буде мішенню для ЗСУ. «Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну спроможність порівняно з поромом», – вказали розвідники.

Нагадаємо, ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту.  Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

До відома, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Теги: війна Херсонщина міст окупація

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