Легковий автомобіль підірвався на ворожій міні на Миколаївщині

Авто зазнало значних пошкоджень, а люди не постраждали

У Миколаївській області легковий автомобіль з двома чоловіками, які їхали по дрова, підірвався на міні. Про це повідомляє ДСНС Миколаївщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними рятувальників, 16 грудня о 16:50 до ДСНС надійшло повідомлення про вибух легкового автомобіля на міні.

Подія трапилась неподалік села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади. Два чоловіки їхали польовою дорогою від села в пошуку дров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що від вибуху автотранспорт зазнав значних пошкоджень, але люди залишились неушкодженими. Проте самотужки дістатись до безпечної території вони не змогли оскільки зона підриву була досить щільно замінована.

Рятувальники створили «безпечний коридор» довжиною 140 метрів та евакуювали чоловіків.

При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну.

«Такий випадок, підрив автівки внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет, не поодинокий. Цього разу людям пощастило залишитись неушкодженими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.