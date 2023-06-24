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У штабі Південного військового округу в Ростові пролунав вибух (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У штабі Південного військового округу в Ростові пролунав вибух (відео)
Люди тікають після вибуху в штабі
фото: скрін із відео

Будівлю штабу раніше захопили «вагнерівці»

Біля штабу південного військового округу в Ростові пролунав вибух. Про це передають росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що цю будівлю захопили «вагнерівці».

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: росія вибух переворот

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