Вибухи лунають у Київській області та столиці

У Києві оголошено повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ще одна ракета рухається в напрямку міста, у столиці чути вибухи. Також повідомляють про вибухи у Броварах.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на Київщині працює ППО.

«У Київській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях!» – зазначив мер.

О 1:26 у Києві знову прозвучав вибух. Як зазначають місцеві після вибуху були перебої зі світлом.

Пізніше о 1:35 Повітряні сили повідомили, що на Київщину залітає група шахедів.

Не ігноруйте сигнали тривоги! Бережіть своє життя та життя своїх близьких!