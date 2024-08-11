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На Київщині працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Київщині працює ППО

Вибухи лунають у Київській області та столиці

У Києві оголошено повітряну тривогу.  За повідомленнями Повітряних сил ще одна ракета рухається в напрямку міста, у столиці чути вибухи. Також повідомляють про вибухи у Броварах.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на Київщині працює ППО.

«У Київській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях!» –  зазначив мер.

О 1:26 у Києві знову прозвучав вибух. Як зазначають місцеві після  вибуху були перебої зі світлом.

Пізніше о 1:35 Повітряні сили повідомили, що на Київщину залітає група шахедів. 

Не ігноруйте сигнали тривоги! Бережіть своє життя та життя своїх близьких!

 

Теги: Віталій Кличко ракета

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