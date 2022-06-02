На Київщині сили ППО знищили російську ракету

Протиповітряна оборона на Київщині спрацювала 1 червня близько 22 години

Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань в Обухівському районі немає

В Обухівському район Київщини сили протиповітряної оборони вчора ввечері збили ворожу ракету. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області.

«На Обухівщині збили ворожу ракету. 1 червня, близько 22 години спрацювало ППО», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло.

Нагадаємо, вчора ввечері по всій території України було оголошено повітряну тривогу. З Telegram-каналів стало відомо, що з акваторії Чорного моря рашисти випустили вісім крилатих ракет «Калібр».

Згодом стало відомо про вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

Внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.