На Київщині сили ППО знищили російську ракету
Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань в Обухівському районі немає
В Обухівському район Київщини сили протиповітряної оборони вчора ввечері збили ворожу ракету. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області.
«На Обухівщині збили ворожу ракету. 1 червня, близько 22 години спрацювало ППО», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло.
Нагадаємо, вчора ввечері по всій території України було оголошено повітряну тривогу. З Telegram-каналів стало відомо, що з акваторії Чорного моря рашисти випустили вісім крилатих ракет «Калібр».
Згодом стало відомо про вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.
Внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.