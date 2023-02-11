У Києві та низці областей скасовано повітряну тривогу

За день в Україні вже чотири рази лунали масштабні повітряні тривоги

У Києві та більшості областей України скасовано масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про ворожу атаку дронами.

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Станом на зараз загроза досі залишається в Миколаївській, Луганській областях та Криму.

Мапа повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, в Україні сьогодні вже чотири рази було оголошено повітряну тривогу.

Завершилася триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема, по цивільній інфраструктурі.