Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч

Триває 350-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Президент США Джо Байден виступив із промовою перед Конгресом, говорив, серед іншого, і про війну в Україні. Росіяни обстріляли центральний район Харкова, влучили в цивільну інфраструктуру. Міжнародна спільнота продовжує постачати озброєння Україні і паралельно гадає, чи спроможні росіяни на вдалий наступ. У Туреччині та Сирії тим часом невпинно зростає кількість жертв від потужного землетрусу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 лютого.

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Промова Байдена перед Конгресом: що виголосив президент США

Президент США Джо Байден виступав у Конгресі з промовою «Про стан держави», де заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно, а також назвав головні причини глобальної інфляції.

Нічні обстріли Харкова: що відомо

Окупанти вночі обстріляли центр Харкова. Ворог запустив від 6 до 10 ракет С-300, є влучання. Зокрема, поцілили в об’єкт промислової інфраструктури і центральний парк. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Точаться дискусії, чи мають росіяни бойову спроможність для наступу

За аналітикою Інституту вивчення війни, російське військове керівництво поспішає розпочати новий великий наступ у нереалістичні терміни, хоча не має на те навіть достатньої бойової потужності.

Землетруси в Туреччині: кількість жертв зростає

Кількість жертв від землетрусів, які сталися в Туреччині 6 і 7 лютого, досі не припиняє зростати. Наразі вже відомо про понад 7,2 тис. загиблих у Туреччині та Сирії.

Нові поставки «Леопардів» для України

Три країни – Нідерланди, Данія та Німеччина – погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні бойових танків Leopard 1A5 з промислових складів у Німеччині.