На кордоні з Румунією з застосуванням зброї зупинили позашляховик – є поранений



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Фото пресслужби ДПС України

Прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу

Прикордонники із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в бік кордону. Одна людина отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Сьогодні, 18 серпня, близько 3-ї години ночі, прикордонний наряд, який ніс службу в межах Путильського району Чернівецької області, виявили рух транспортного засобу підвищеної прохідності. Автомобіль на швидкості рухався в сторону державного кордону з напрямку населеного пункту Шепіт.

«На законну вимогу прикордонників транспортний засіб не зупинився. Засліпивши охоронців кордону фарами водій скерував автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців. Для припинення протиправних дій військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів у повітря, проте це також не зупинило порушника. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу. За кілька метрів автівка зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили до районної лікарні», – вказано у повідомленні.

За даним фактом прикордонники відразу поінформували співробітників Нацполіції, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи. У даний час тривають слідчі дії.

Крім того, Головою Державної прикордонної служби для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин, зокрема і правомірності застосування зброї призначено службове розслідування. Керівник відомства особисто вибув на ділянку Чернівецького прикордонного загону.

Нагадаємо, двоє українців намагалися перевезти в Угорщину майже 5000 пачок сигарет.