«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання

Підсумки Ставки. Президент розказав про аналіз ситуації з дронами на фронті

Питання розвитку та використання безпілотників залишається одним із найактуальніших для української армії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, додавши, що особисто контролюватиме виконання контрактів із виробниками дронів на кожній Ставці. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Друге питання Ставки – дрони: один до одного, кількість використання нами і росіянами за останній місяць. Також була тематика підписання трирічних контрактів з ключовим виробниками. Зараз орієнтир саме на довгострокові контракти», – зазначив президент.

За словами Зеленського, із 57 головних контрактів уже підписано 26. Решту планують укласти до кінця року. «На кожній Ставці буду це контролювати», – наголосив він.

Крім того, під час засідання проаналізували результати ворожих далекобійних ударів по українських об’єктах, а також дії українських Сил оборони у відповідь. Президент повідомив, що за підсумками обговорення військові отримали відповідні доручення.

Нагадаємо, що російські розвідувальні дрони можуть тривалий час перебувати в повітрі над Україною, не зазнаючи ураження, через свої невеликі розміри, низьку швидкість та змінну висоту польоту. Стандартні засоби ППО часто не дозволяють швидко реагувати на такі об’єкти.

Запуски російських безпілотників по Європі виконують одразу кілька цілей, пояснив очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, частина атак має психологічний ефект і спрямована на російське населення – Путін прагне підірвати уявлення росіян про силу та цінність Європи.