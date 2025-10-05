«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу

Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент відзначив, що російські ракети та дрони містять численні критичні компоненти іноземного виробництва
фото: Офіс президента

«На жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабів і наглості ударів», – заявив президент

Росія нарощує удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, тоді як міжнародна реакція залишається слабкою. Як інформує «Главком», про це президент України  Володимир Зеленський повідомив у зверненні 5 жовтня.

«На жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабів і наглості ударів», – заявив президент.

Він наголосив, що саме тому російський диктатор Володимир Путін це робить.

«Він просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою - газову інфраструктуру, генерацію, передачу електроенергії», – пояснив глава держави.

«Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь», – додав він.

Президент відзначив, що російські ракети та дрони містять численні критичні компоненти іноземного виробництва.

«Тільки в одній російській ракеті «Кинджал» міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє», – наголосив глава України.

За його словами, понад 500 дронів, застосованих у ніч на сьогодні, включають більш як 100 тисяч іноземних компонентів. Серед постачальників цих компонентів компанії з США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Кореї, Нідерландів.

Зеленський зазначив, на четвертому році повномасштабної війни дивно чути, що деякі країни нібито не знають, як зупинити постачання критичних елементів для російської військової техніки.

Президент повідомив, що на наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів «Групи семи».

«І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські війська здійснили черговий масований удар, ціллю якого стали цивільні об’єкти газової інфраструктури, що мають критичне значення для проходження зимового періоду.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». 

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.

Читайте також:

