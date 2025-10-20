Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України

Президент підписав указ №796/2025

Президент Володимир Зеленський присвоїв майору Артему Півню звання Герой України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №796/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Півню Артему Андрійовичу – майору», – йдеться в указі.

Звання Герой України – державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за надзвичайні трудові досягнення.

До слова, Зеленський підписав Указ №730/2025, яким присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу.

Також на День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав нові укази про присвоєння ордена «Золота Зірка». П’ятеро з них – воїни, які віддали життя за Україну.