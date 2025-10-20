Головна Країна Політика
search button user button menu button

Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України
Звання Герой України – державна нагорода
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Президент підписав указ №796/2025

Президент Володимир Зеленський присвоїв майору Артему Півню звання Герой України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №796/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Півню Артему Андрійовичу – майору», – йдеться в указі.

Звання Герой України – державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за надзвичайні трудові досягнення.

До слова, Зеленський підписав Указ №730/2025, яким присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу.

Також на День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав нові укази про присвоєння ордена «Золота Зірка». П’ятеро з них – воїни, які віддали життя за Україну.

Читайте також:

Теги: Герой України державні нагороди Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Сьогодні, 18:01
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
Вчора, 11:38
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
17 жовтня, 23:19
Глава держави підписав указ про позбавлення громадянства у деяких українців
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна – ЗМІ
14 жовтня, 15:42
Зеленський зробив заяву про удари по РФ
Зеленський прокоментував, чи ракети «Фламінго» б'ють по території РФ
6 жовтня, 15:18
Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом
5 жовтня, 16:36
Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей
Зеленський провів зустріч із конгресменами США: обговорили злочини Росії та допомогу Україні
25 вересня, 14:37
Зеленський розповів, що його відносини з американським президентом покращилися
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
24 вересня, 09:24

Політика

Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби
Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua