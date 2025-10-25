Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі

Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, каже Буданов

На думку розвідника, це подвійний тест РФ – політичний та військовий

Росіяни переслідують три цілі, запускаючи свої безпілотники по країнах Європи, одна з яких, швидше за все, є психологічною та призначена для внутрішнього використання. Як інформує «Главком», про це розповів очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в інтервʼю Il Foglio.

«Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна», – зазначив Буданов.

За словами Буданова, дрони у небі країн Європи мають практичну мету, яка стосується їхніх мешканців.

«Росіяни перевіряють вашу реакцію, вашу здатність приймати рішення, вашу готовність застосовувати силу. Тим часом вони проводять розвідку, виявляють ваші системи, розуміють, як вони працюють і де розташовані», – підкреслив керівник ГУР.

Таким чином, на думку розвідника, це подвійний тест РФ – політичний та військовий.

Нагадаємо, повідомлення про виявлення загадкового дрона в повітряному просторі аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) спричинило хаос для тисяч пасажирів у неділю ввечері, оскільки польоти були повністю призупинені з міркувань безпеки. Аеропорт Майорки – популярне місце відпочинку для багатьох британців. Через вимушену паузу щонайменше 12 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів Іспанії.

Також аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після кількох повідомлень про можливі дрони, що летіли поблизу аеродрому. Влада не змогла підтвердити присутність безпілотних літальних апаратів у небі. Як повідомила федеральна поліція, закриття аеропорту відбулося після того як кілька осіб, зокрема співробітники служби безпеки, заявили про підозрілі спостереження.

До слова, таблоїд Bild повідомляв, що над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни.