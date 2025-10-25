Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, каже Буданов
фото з відкритих джерел

На думку розвідника, це подвійний тест РФ – політичний та військовий

Росіяни переслідують три цілі, запускаючи свої безпілотники по країнах Європи, одна з яких, швидше за все, є психологічною та призначена для внутрішнього використання. Як інформує «Главком», про це розповів очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в інтервʼю Il Foglio.

«Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна», – зазначив Буданов.

За словами Буданова, дрони у небі країн Європи мають практичну мету, яка стосується їхніх мешканців.

«Росіяни перевіряють вашу реакцію, вашу здатність приймати рішення, вашу готовність застосовувати силу. Тим часом вони проводять розвідку, виявляють ваші системи, розуміють, як вони працюють і де розташовані», – підкреслив керівник ГУР.

Таким чином, на думку розвідника, це подвійний тест РФ – політичний та військовий.

Нагадаємо, повідомлення про виявлення загадкового дрона в повітряному просторі аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) спричинило хаос для тисяч пасажирів у неділю ввечері, оскільки польоти були повністю призупинені з міркувань безпеки. Аеропорт Майорки – популярне місце відпочинку для багатьох британців. Через вимушену паузу щонайменше 12 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів Іспанії.

Також аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий після кількох повідомлень про можливі дрони, що летіли поблизу аеродрому. Влада не змогла підтвердити присутність безпілотних літальних апаратів у небі. Як повідомила федеральна поліція, закриття аеропорту відбулося після того як кілька осіб, зокрема співробітники служби безпеки, заявили про підозрілі спостереження.

До слова, таблоїд Bild повідомляв, що над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони. 

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни. 

Читайте також:

Теги: росія Європа аеропорт поліція влада Кирило Буданов дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський суддя Даріуш Любовський
Польський суддя став героєм тижня в Україні
19 жовтня, 11:07
На даний момент РФ досягла необхідних цілей
Мир з Росією неможливий
5 жовтня, 23:32
Україна поступово посилює систему протиповітряної та протиракетної оборони
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
3 жовтня, 15:45
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах Авторська стаття
7 жовтня, 22:50
Поліція Норвегії підтвердила, що вони бачили два дрони над Брьоннейсунном і отримали повідомлення від Avinor
Невідомі дрони. У Норвегії поліція розслідує інциденти з цивільною авіацією
29 вересня, 09:00
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
21 жовтня, 13:38
Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
27 вересня, 21:53
Налагодив незаконну схему з легалізації іноземців 28-річний мешканець Києва
Киянин підозрюється у легалізації на території України понад 200 іноземців
30 вересня, 16:37
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
13 жовтня, 06:56

Події в Україні

Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua