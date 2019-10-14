На Черкащині впродовж доби ліквідували сім пожеж на полях, – ДСНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впродовж суботи пожежно-рятувальні підрозділи Черкаської області 7 разів залучалися на ліквідацію пожеж стерні та сухої трави на відкритій території Фото управління ДСНС України у Черкаській області

Причиною усіх пожеж стало необережне поводження з вогнем

Впродовж суботи пожежно-рятувальні підрозділи Черкаської області 7 разів залучалися на ліквідацію пожеж стерні та сухої трави на відкритій території.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Черкаській області.

Так, одна з наймасштабніших пожеж була ліквідована у селі Скибин, Жашківського району, де пожежа сухої трави, що виникла близько 11:30, розповсюдилась на поле зі стернею кукурудзи. Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву на площі 3 га та стерню кукурудзи на площі 10 га. О 14:55 пожежу було ліквідовано силами чергового караулу Жашківської пожежно-рятувальної частини та місцевого підприємства.

Близько 13:00 у селі Мартинівка, Канівського району, на відкритій території виникла пожежа сухої трави та очерету. На боротьбу з вогнем прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 16:40 ліквідували пожежу. Вогонь пожежі знищив суху траву та очерет на площі 3 га.

Гектар стерні кукурудзи та гектар стерні пшениці вигоріли також цього дня на відкритій території в селі Богуславець, Золотоніського району.

Аналогічні пожежі сухої трави та стерні рятувальники приборкали і у Жашківському, Уманському, Христинівському районах та селищі Чорнобай.

Причиною усіх пожеж стало необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у п’ятницю до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання урожаю кукурудзи у полі поблизу с. Слобідка-Красилівська Красилівського району Хмельницької області у жатку комбайна потрапила людина.

У Генічеську четверо людей отруїлись чадним газом.

Як повідомлялося, в одній з будівель геріатричного пансіонату по вулиці Гаванській Самарського району міста Дніпра сталася пожежа.