На Луганщині ліквідували три нарколабораторії



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Фото відділу комунікації поліції Луганської області

На момент обшуку урожай конопель був зібраний і вивезений у невідомому напрямку

На Луганщині правоохоронці ліквідували три лабораторії з вирощування нарковмісних рослин конопель.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

«У ході проведення трьох санкціонованих обшуків на територіях приватних домоволодінь у містах Рубіжне та Лисичанськ поліцейські виявили спеціально побудоване приміщення, підвальне приміщення, горище і гараж, які були пристосовані для вирощування рослин конопель із високим вмістом тетрагідроканабіолу шляхом гідропоніки. Нарколабораторії були обладнані системами освітлення, кондиціонування повітря і поливу», – йдеться в повідомленні.

На момент обшуку урожай конопель був зібраний і вивезений у невідомому напрямку.

Поліцейські затримали 42-річного власника приміщень, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч.2 ст.310 КК України).

Рубіжанський міський суд Луганської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 153 тисяч гривень.

За даними поліції, після обрання судом санкції під стінами суду пройшла акція протесту проти цього рішення з вимогою про обрання підозрюваному більш суворого запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який втік з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів.