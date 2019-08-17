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    Події в Україні

    На Луганщині ліквідували три нарколабораторії

    • Розсилка
    На Луганщині ліквідували три нарколабораторії
    Фото відділу комунікації поліції Луганської області

    На момент обшуку урожай конопель був зібраний і вивезений у невідомому напрямку

    На Луганщині правоохоронці ліквідували три лабораторії з вирощування нарковмісних рослин конопель.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «У ході проведення трьох санкціонованих обшуків на територіях приватних домоволодінь у містах Рубіжне та Лисичанськ поліцейські виявили спеціально побудоване приміщення, підвальне приміщення, горище і гараж, які були пристосовані для вирощування рослин конопель із високим вмістом тетрагідроканабіолу шляхом гідропоніки. Нарколабораторії були обладнані системами освітлення, кондиціонування повітря і поливу», – йдеться в повідомленні.

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    На момент обшуку урожай конопель був зібраний і вивезений у невідомому напрямку.

    Поліцейські затримали 42-річного власника приміщень, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею про посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч.2 ст.310 КК України).

    Рубіжанський міський суд Луганської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 153 тисяч гривень.

    За даними поліції, після обрання судом санкції під стінами суду пройшла акція протесту проти цього рішення з вимогою про обрання підозрюваному більш суворого запобіжного заходу.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який втік з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів.

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