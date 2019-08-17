СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера



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Сільвер – засновник мережі масового поширення канабісу / Фото: Amos Dov Silver / Facebook

Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства

У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

«За сприяння Служби, Державним бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів», – повідомили у відомстві.

Як повідомлялося раніше, СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.