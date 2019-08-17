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    Політика

    СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера

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    <span>Сільвер &ndash; засновник мережі масового поширення канабісу /&nbsp;</span><span>Фото: Amos Dov Silver / Facebook</span> - СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера
    Сільвер – засновник мережі масового поширення канабісу / Фото: Amos Dov Silver / Facebook

    Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства

    У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни.

    Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

    «За сприяння Служби, Державним бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиціїних заходів», – повідомили у відомстві.

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    Як повідомлялося раніше, СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.

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