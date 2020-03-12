На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів



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Під час перевірки автомобіля у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет «Утес», 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм

Люди, які перевозили зброю, назвали себе членами благодійної волонтерської організації, - поліція

У Луганській області затримали мікроавтобус, на якому намагалися вивезти арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє поліція Луганської області.

Зазначається, що на блокпості на дорозі Лисичанськ-Бахмут поліцейські і співробітники СБУ запобігли вивезенню арсеналу зброї та боєприпасів.

Правоохоронці уточнили, що під час перевірки автомобіля Volkswagen Transporter у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет «Утес», 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм.

«На момент зупинки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири особи, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року на Луганщині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон із артилерійськими снарядами.

Також у лютому цього року у Лисичанську найманка «ЛНР» облаштувала у будинку схрон із вибухівкою та гранатометними пострілами.