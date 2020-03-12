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    Події в Україні

    На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів

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    Під час перевірки автомобіля у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет &laquo;Утес&raquo;, 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм - На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів
    Під час перевірки автомобіля у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет «Утес», 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм

    Люди, які перевозили зброю, назвали себе членами благодійної волонтерської організації, - поліція

    У Луганській області затримали мікроавтобус, на якому намагалися вивезти арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє поліція Луганської області.

    Зазначається, що на блокпості на дорозі Лисичанськ-Бахмут поліцейські і співробітники СБУ запобігли вивезенню арсеналу зброї та боєприпасів.

    Правоохоронці уточнили, що під час перевірки автомобіля Volkswagen Transporter у ньому виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет «Утес», 5 РПК, близько 2500 патронів калібру 7,62 мм та понад 1000 патронів калібру 5,45 мм.

    «На момент зупинки в салоні мікроавтобуса перебувало чотири особи, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі», - йдеться в повідомленні.

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    На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів
    На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів
    На Луганщині правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів

    Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року на Луганщині поблизу лінії розмежування СБУ виявила схрон із артилерійськими снарядами.

    Також у лютому цього року у Лисичанську найманка «ЛНР» облаштувала у будинку схрон із вибухівкою та гранатометними пострілами.

    СБУ зброя ЛНР схованка зброї поліція
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