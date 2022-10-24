ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото)

Збройних сил України звільнили декілька населених пунктів Луганської області

Українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Луганській області. Оновлена карта бойових дій з'явилась на сайті Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України звільнили декілька населених пунктів Луганської області, а саме Невське, Кармазинівку та М'ясожарівку.

Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все, вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану «сіру зону».

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.