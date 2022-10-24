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ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото)
Українські воїни змушують окупантів відступати
фото з відкритих джерел

Збройних сил України звільнили декілька населених пунктів Луганської області

Українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Луганській області. Оновлена карта бойових дій з'явилась на сайті Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України звільнили декілька населених пунктів Луганської області, а саме Невське, Кармазинівку та М'ясожарівку.

Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все, вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану «сіру зону».

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото) фото 1

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

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Теги: деокупація Україна ЗСУ війна

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