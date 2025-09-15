Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині

«Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони»

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Азов».

«Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили Оборони відкинули російську терористичну армію поблизу Товстого Донецької області. Зокрема, Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Також Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.