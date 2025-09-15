Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони»

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Азов».

«Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили Оборони відкинули російську терористичну армію поблизу Товстого Донецької області. Зокрема, Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Також Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
20 серпня, 15:46
Трамп говорив диктатору бути реалістом
Що Трамп порадив Путіну? Axios з'ясував подробиці
19 серпня, 20:02
Росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк
Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку
23 серпня, 18:20
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 серпня, 05:54
Російський удар по Києву забрав життя 19 людей
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
28 серпня, 18:57
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2025 року
1 вересня, 08:17
«Коли я їхав в Україну, я не знав, скільки тут платять військовим, для мене це війна за справедливість», – Гільєрме Рібейро
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм
9 вересня, 08:21
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС
«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС
7 вересня, 18:14

Події в Україні

Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua