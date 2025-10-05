Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина
У будинок Анастасії влучила російська ракета
фото з відкритих джерел

15-річна Анастасія Гриців навчалася у 10-му класі

Унаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області загинула десятикласниця Анастасія Гриців. Як інформує «Главком», про це повідомив Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи.

«Сльози, розпука, біль… Лише щирою молитвою можемо підтримати душу доброї, ніжної, світлої Насті. Не віримо, що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність узяла в обійми усю родину», – наголосили в ліцеї.

На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина фото 1

15-річна Анастасія загинула разом із чотирма іншими членами своєї родини. У їхній будинок було пряме попадання, його зруйновано до фундаменту. Як розповідав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, цілями ракет і «шахедів» у регіоні були житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти, а також об’єкти газотранспортної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення.

Уночі Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети. 

Читайте також:

Теги: трагедія Львівщина будинок ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано обвал частини одного з будинків
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
7 вересня, 10:04
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
7 вересня, 13:28
У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу
Російський удар прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО – NYT
7 вересня, 18:32
Гілтон і її донька обирають стильний одяг та окуляри
Періс Гілтон розповіла про незвичайну кімнату у своєму маєтку
17 вересня, 09:08
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
22 вересня, 04:41
За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автівку на третю особу
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
29 вересня, 17:19
Наразі всі пожежі локалізовані, і тривають роботи з ліквідації наслідків
Атака на Харків: рятувальники показали руйнування після ударів ракетами
1 жовтня, 06:21
Уламкові поранення отримав машиніст потяга
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
2 жовтня, 08:42
Усю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів
Міноборони РФ цинічно виправдало масований удар по Україні
20 вересня, 15:55

Події в Україні

Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують: в ситуацію втрутився Мадяр
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують: в ситуацію втрутився Мадяр
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні
Росія почала вербувати найманців для війни у новій країні
На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина
На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua