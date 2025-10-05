На Львівщині через атаку РФ загинула школярка та її родина

15-річна Анастасія Гриців навчалася у 10-му класі

Унаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області загинула десятикласниця Анастасія Гриців. Як інформує «Главком», про це повідомив Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи.

«Сльози, розпука, біль… Лише щирою молитвою можемо підтримати душу доброї, ніжної, світлої Насті. Не віримо, що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність узяла в обійми усю родину», – наголосили в ліцеї.

15-річна Анастасія загинула разом із чотирма іншими членами своєї родини. У їхній будинок було пряме попадання, його зруйновано до фундаменту. Як розповідав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, цілями ракет і «шахедів» у регіоні були житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти, а також об’єкти газотранспортної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення.

Уночі Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети.