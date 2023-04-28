Чи потрібна Києву вулиця Червона? Жителі кажуть одне, експерти і депутати – інше

Вулиця Червона у Києві. Її жителі вважають, що ця назва не пов’язана з СРСР. У експертів геть інша думка

Депутат Київради Вікторія Муха: Дивним є те, що ми ніде не бачимо у Києві вулиці Зеленої, Жовтої чи Синьої. Зате є червона

Під час перейменування київських вулиць трапився курйоз із провулком Червоним та вулицею Червоною у Києві. Київрада перейменувала провулок, але до комісії прийшли мешканці вулиці Червоної й категорично заперечили те, що їхня назва пов’язана з радянщиною. Про це «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

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«За їхньою версією, таку назву вулиця отримала через те, що на ній насаджено багато вишневих дерев. Але дата найменування вулиці Червоної дає нам підстави сумніватися у версії жителів. Звісно, ми звернулись до Інституту національної пам’яті, яка може прояснити цю назву, але конкретної відповіді так і не отримали. Дивним виглядає також те, що ми ніде не бачимо у Києві вулиці Зеленої, Жовтої чи Синьої», – зазначила Муха.

Заміна табличок із назвами вулиць відбувається коштом власника або балансоутримувача будівлі, а Київрада повертає місту українсько-київське обличчя. Вікторія Муха зазначає, що киянам та гостям столиці доведеться звикнути до нових назв.

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«Але набагато більше незручностей для вимушених переселенців, які залишили власні домівки внаслідок агресії, та наших захисників, які щодня у важких умовах виборють нашу свободу та незалежність. Тож пережити перейменування та звикнути до нових назв вулиць можна», – додала чиновниця.

Це легко пояснити на прикладі перейменування проспекту Перемоги на Берестейський проспект, стверджує Муха. Кияни здивувалися, чому Київрада не повернула назву Брест-Литовський, яку багато хто вважає історичною. Проте історики стверджують, що то не єдина історична назва, проспект також називався Берестейським. Проспект дійсно певний час носив назву Брест-Литовський в радянські часи, але це зрусифікована назва від української назви Берестя, яке у радянський період стало Брестом.

Нагадаємо, що Київ перейменував проспект і площу Перемоги. Раніше повідомлялось, що Київрада 8 вересня підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного: молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року.