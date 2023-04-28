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Чи потрібна Києву вулиця Червона? Жителі кажуть одне, експерти і депутати – інше

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи потрібна Києву вулиця Червона? Жителі кажуть одне, експерти і депутати – інше
Вулиця Червона у Києві. Її жителі вважають, що ця назва не пов’язана з СРСР. У експертів геть інша думка
фото: Вікіпедія

Депутат Київради Вікторія Муха: Дивним є те, що ми ніде не бачимо у Києві вулиці Зеленої, Жовтої чи Синьої. Зате є червона

Під час перейменування київських вулиць трапився курйоз із провулком Червоним та вулицею Червоною у Києві. Київрада перейменувала провулок, але до комісії прийшли мешканці вулиці Червоної й категорично заперечили те, що їхня назва пов’язана з радянщиною. Про це «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

«За їхньою версією, таку назву вулиця отримала через те, що на ній насаджено багато вишневих дерев. Але дата найменування вулиці Червоної дає нам підстави сумніватися у версії жителів. Звісно, ми звернулись до Інституту національної пам’яті, яка може прояснити цю назву, але конкретної відповіді так і не отримали. Дивним виглядає також те, що ми ніде не бачимо у Києві вулиці Зеленої, Жовтої чи Синьої», – зазначила Муха.

Заміна табличок із назвами вулиць відбувається коштом власника або балансоутримувача будівлі, а Київрада повертає місту українсько-київське обличчя. Вікторія Муха зазначає, що киянам та гостям столиці доведеться звикнути до нових назв. 

«Але набагато більше незручностей для вимушених переселенців, які залишили власні домівки внаслідок агресії, та наших захисників, які щодня у важких умовах виборють нашу свободу та незалежність. Тож пережити перейменування та звикнути до нових назв вулиць можна», – додала чиновниця.

Це легко пояснити на прикладі перейменування проспекту Перемоги на Берестейський проспект, стверджує Муха. Кияни здивувалися, чому Київрада не повернула назву Брест-Литовський, яку багато хто вважає історичною. Проте історики стверджують, що то не єдина історична назва, проспект також називався Берестейським. Проспект дійсно певний час носив назву Брест-Литовський в радянські часи, але це зрусифікована назва від української назви Берестя, яке у радянський період стало Брестом.

Нагадаємо, що Київ перейменував проспект і площу Перемоги. Раніше повідомлялось, що Київрада 8 вересня підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного: молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року. 

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Теги: Київрада вулиця Київ декомунізація

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