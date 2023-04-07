Поморянський замок руйнується на очах: активісти закликають реставрувати пам'ятку (фото)

Поморянський замок у Львівській області є визначною пам'яткою культури

Замок-палац у Поморянах, добре знана на Львівщині пам’ятка архітектури, нині у гостроаварійному стані. Активісти наголошують, що пам'ятку потрібно рятувати, бо за кілька років величний замок може перетворитися на суцільну руїну.

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Активісти вже зробили те, що було в їхніх силах, щоб урятувати пам'ятку, але без активної участі уряду цього не здійснити.

Поморянський замок потребує реставрації фото з відкритих джерел

Журналіст Денис Казанський написав, що пам’ятки архітектури – це те, що може допомогти вижити невеличким громадам.

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«Замок – як нафтова свердловина. Якщо містечку пощастило мати таку пам’ятку – воно завжди буде мати і туристів. В Україні замків не так багато, тому ті, що залишаються, треба берегти. Впевнений, що кошти на ремонт і відновлення можна знайти у якихось міжнародних фондів чи меценатів», – написав Казанський.

Замок неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки.

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Замок у Поморянах перебуває в жахливому стані та розвалюється на очах фото з відкритих джерел

Зазначимо, що Поморянський замок – це пам'ятка історії та архітектури національного значення в селищі Поморяни Золочівського району Львівської області. Замок датується 17 століттям, але перша згадка про нього стосується 15 століття. У різний час належав різним можновладцям і відігравав велику роль у боротьбі з турками і татарами. В 1684 році татари знищили Поморяни та захопили замок. Після цього король Ян Собєський виділив 20000 злотих для потерпілих і відновлення замку.

Перетворений у потужну фортецю, замок втримався від татарських нападів у 1687 і 1695 роках. Але згодом перейшов у власність дітей Яна Собєського і поступово занепадав. У 1941 році в Поморянському замку діяла офіцерська школа УПА, за радянських часів тут було ПТУ, яке переїхало в інше приміщення в 80-х роках минулого століття.

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За кілька років, відколи активісти «Спадщина.UA» опікується пам’яткою, волонтери провели натурні і історичні дослідження, намагалися розвивати культурно-туристичний потенціал, об’єднувати громаду, шукали фінансування. Зокрема, домоглися того, що, за поданням Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА та рішенням обласної ради, з бюджету Львівщини за 2016-2019 роки виділено понад 2,5 млн грн на протиаварійні роботи в замку. У 2020 році замок також отримав фінансування: 3 млн грн з бюджету області було заплановано на реставраційні роботи східного крила.

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