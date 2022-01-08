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    У Коломиї в ДТП загинуло немовля

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    Машину внаслідок зіткнення відкинуло у кювет<br /><br /> - У Коломиї в ДТП загинуло немовля
    Машину внаслідок зіткнення відкинуло у кювет

    фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    Водій не переконався у безпечності маневру і спричинив аварію

    В Івано-Франківській області, в місті Коломия, в ДТП загинуло немовля. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

    На автодорозі Н-10 зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинула п’ятимісячна дівчинка. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї та передали травмованих людей медикам.

    «30-річний водій Toyota Rav 4 повертав із другорядної дороги у селі Ценява на головну, не переконався у безпечності маневру і зіткнувся з Peugeot Expert. Автомобіль Toyota відкинуло у кювет», – додали у Нацполіції в області.

    Також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік. Потерпілих доставлено до лікарні. 57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі рухався сам. Обидвох водіїв перевірено на стан сп’яніння – тверезі.

    Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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    Теги: ДТП ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники немовля Toyota Peugeot
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    У Коломиї в ДТП загинуло немовля