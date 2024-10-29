В Одесі чоловік за $12 тис. обіцяв ухилянтам вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації

В Одесі затримали афериста, який обіцяв ухилитись від мобілізації чоловікам

В Одесі чоловік придумав «схему» уникнення від мобілізації

В Одесі затримали 23-річного чоловіка, який за $12 тис. обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії та виключити «клієнта» з обліку в територіальному центрі комплектування. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

«Він запевняв, що може вплинути на «потрібних» посадових осіб у військово-лікарської комісії, ТЦК та СП Одеси, щоб ті прийняли рішення про зняття «клієнта» з військового обліку за станом здоров’я, а також на прикордонників, які допоможуть «хворим» у подальшому безперешкодно покинути межі країни», - йдеться в повідомленні.

Вартість таких «послуг» становила $12 тис. Зловмисник знайшов «клієнта» та попросив у нього аванс у 4000 грн для початку підготовки документів. Потім «клієнт» повинен був передати чоловіку $5500 і надати свої особисті документи. Однак зловмисник почав вимагати, щоб гроші були передані йому якомога швидше, погрожуючи, що в разі відмови відправить «замовника» на лінію фронту.

«Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку відразу після одержання ним $5,5 тис. неправомірної вигоди. Гроші вилучили в якості речових доказів», – повідомили в поліції.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн. У ході слідства встановлюватимуться особи, які встигли скористатися протиправними послугами фігуранта, і можливих його спільників.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування. Чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців.

Також у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Як повідомлялося, ввечері 11 жовтня в Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Слідів насилля на ньому не було.