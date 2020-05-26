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    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією

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    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією

    26 травня на Немирівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода

    Водій вантажівки, який перевозив олію, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Внаслідок автопригоди цистерна перекинулась. Кермувальника затисло в кабіні авто.

    Автопригода трапилася 26 травня близько 9:00 на Немирівському шосе біля  дорожнього мосту. Попередньо встановлено, що 36-річний водій автомобіля Scania, який перевозив олію, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.  Внаслідок аварії цистерна перекинулась. 

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    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією
    На Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією

    Як повідомляють у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, в кабіні автомобіля затисло 36-річного водія. Рятувальники, що прибули на виклик, за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували чоловіка та передали його бригаді екстреної медичної допомоги.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події. 

    Джерело: Vinbazar

    ДТП вантажівки водій рятувальники Вінниччина
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