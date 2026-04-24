Окупанти атакували Миколаївщину: постраждали двоє людей

Ростислав Вонс
Житлові будинки зазнали пошкоджень через російський удар
фото: Миколаївська ОВА

45-річна жінка зазнала легких травм, 68-річна – гострої реакції на стрес

Російські загарбники обстріляли Миколаївський район. Унаслідок ранкової атаки «шахедів» та падіння уламків постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За словами Кіма, 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

Пошкоджені будинки через атаку РФ
Крім того, через російську атаку пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

Як повідомлялося, Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Зруйновано два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них дві дитини).

До слова, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Окупанти атакували Миколаївщину: постраждали двоє людей
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2026 року
Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»
Втрати ворога станом на 24 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
