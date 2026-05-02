Атака на Одещину: росіяни пошкодили портову інфраструктуру

фото: ДСНС Одещини

У ніч на 2 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Ціллю ворога вкотре стали об’єкти портової логістики, які мають стратегічне значення для регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під час нічного обстрілу ворог поцілив у портову інфраструктуру області. Внаслідок влучань зафіксовано руйнування та пошкодження складських приміщень, а також господарських прибудов. На місці влучань виникли локальні пожежі.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих серед персоналу порту та цивільного населення. Пожежі були оперативно ліквідовані силами персоналу підприємства та підрозділів ДСНС. Наразі триває оцінка масштабів завданих збитків.

Як відомо, за даними Повітряних сил ЗСУ, ніч на 2 травня стала однією з найнапруженіших за останній час. Загалом ворог випустив по території України 163 ударні дрони типів Shahed, «Гербера» та «Італмас».

Українським захисникам вдалося збити та придушити 142 безпілотники. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 різних локаціях по всій країні.

Влада Одещини вкотре закликає мешканців прибережних міст та районів поблизу портів суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог, оскільки ворог продовжує системно атакувати експортний потенціал України.

