Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі

Безпілотник атакував будинок Флеша

Уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Флеша.

За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

«Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», – каже він.

Нагадаємо, у межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним Флеш, своїм радником. Цей крок спрямований на системну розбудову засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та захист українського неба від нових типів ворожих БпЛА.

Основним фокусом роботи Бескрестнова є створення системних рішень проти ударних та розвідувальних дронів РФ. Паралельно Флеш займається й іншими технологічними напрямами оборони.