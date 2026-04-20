Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія намагалася вбити радника міністра оборони: деталі
Радник Федорова оприлюднив фото з лікарні
фото: Facebook/Сергій Флеш

Безпілотник атакував будинок Флеша

Уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Флеша.

За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

«Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», – каже він.

Нагадаємо,  у межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним Флеш, своїм радником. Цей крок спрямований на системну розбудову засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та захист українського неба від нових типів ворожих БпЛА.

Основним фокусом роботи Бескрестнова є створення системних рішень проти ударних та розвідувальних дронів РФ. Паралельно Флеш займається й іншими технологічними напрямами оборони.

Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

