Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками

У 2022 році безпілотник коштував $500 і його було шкода втратити, але тепер безпілотники стали масовим витратним матеріалом

На початку повномасштабного вторгнення безпілотники були значно менш доступними, а їх втрата відчувалася набагато болючіше. Як за чотири роки війни змінилося використання дронів на фронті, в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group та Герой України Роман Ященко.

«У 2022-му я літав під Броварами в районі Калинівки. За залізницею стояли три ворожі танки і ціле село було окуповане. Я був у посадці за кілометр від них, і мені було страшенно шкода втратити дрон – бо він був мій особистий, зібраний руками», – згадує Ященко.

Тоді, за його словами, у нього було лише два безпілотники. Навіть ідея використання дронів-камікадзе здавалася складною через високу вартість.

«Ми з побратимами рахували: $500 за один камікадзе – не потягнемо, бо все купувалося на волонтерські кошти. Ідея запустити 100 штук існувала лише в голові», – розповів військовий.

Натомість сьогодні, за його словами, ситуація кардинально змінилася.

«Зараз ми сотню дронів вистрілюємо кількома позиціями за пів доби. Безпілотники сьогодні – як цигарки в магазині, але це серйозна зброя», – зазначив Ященко.

Він також пояснив, що сучасні безпілотники можуть виконувати різні бойові завдання залежно від конфігурації. Наприклад, FPV-дрон здатен доставляти кілька кілограмів вибухівки на десятки кілометрів або працювати як ударний елемент після запуску з більших носіїв на значну глибину.

Водночас дрони-бомбери можуть нести значно потужніший заряд – наприклад, міну вагою близько 20 кг, здатну повністю зруйнувати будівлю, або кілька менших боєприпасів для ураження техніки чи радіолокаційних станцій.

Раніше «Главком» писав, що українські сили встановили новий рекорд зі знищення ворожих безпілотників. За словами міністра оборони Михайла Федорова, було перехоплено 15 438 дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Він також зазначив, що наші військові активно масштабують використання наземних роботизованих комплексів. За словами Федорова, про виконані місії вже прозвітували 147 підрозділів, що на 25% більше, ніж у січні.

Разом з цим міністр оприлюднив рейтинг підрозділів, які показали найкращі результати за лютий у межах програми «Армія дронів.Бонус». У цей рейтинг потрапив і Lasar’s Group НГУ.