Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками

Наталія Порощук
Сьогодні українські військові можуть запускати сотні дронів за добу
фото: АрміяInform

У 2022 році безпілотник коштував $500 і його було шкода втратити, але тепер безпілотники стали масовим витратним матеріалом

На початку повномасштабного вторгнення безпілотники були значно менш доступними, а їх втрата відчувалася набагато болючіше. Як за чотири роки війни змінилося використання дронів на фронті, в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group та Герой України Роман Ященко.

«У 2022-му я літав під Броварами в районі Калинівки. За залізницею стояли три ворожі танки і ціле село було окуповане. Я був у посадці за кілометр від них, і мені було страшенно шкода втратити дрон – бо він був мій особистий, зібраний руками», – згадує Ященко.

Тоді, за його словами, у нього було лише два безпілотники. Навіть ідея використання дронів-камікадзе здавалася складною через високу вартість.

«Ми з побратимами рахували: $500 за один камікадзе – не потягнемо, бо все купувалося на волонтерські кошти. Ідея запустити 100 штук існувала лише в голові», – розповів військовий.

Натомість сьогодні, за його словами, ситуація кардинально змінилася.

«Зараз ми сотню дронів вистрілюємо кількома позиціями за пів доби. Безпілотники сьогодні – як цигарки в магазині, але це серйозна зброя», – зазначив Ященко.

Він також пояснив, що сучасні безпілотники можуть виконувати різні бойові завдання залежно від конфігурації. Наприклад, FPV-дрон здатен доставляти кілька кілограмів вибухівки на десятки кілометрів або працювати як ударний елемент після запуску з більших носіїв на значну глибину.

Водночас дрони-бомбери можуть нести значно потужніший заряд – наприклад, міну вагою близько 20 кг, здатну повністю зруйнувати будівлю, або кілька менших боєприпасів для ураження техніки чи радіолокаційних станцій.

Раніше «Главком» писав, що українські сили встановили новий рекорд зі знищення ворожих безпілотників. За словами міністра оборони Михайла Федорова, було перехоплено 15 438 дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Він також зазначив, що наші військові активно масштабують використання наземних роботизованих комплексів. За словами Федорова, про виконані місії вже прозвітували 147 підрозділів, що на 25% більше, ніж у січні.

Разом з цим міністр оприлюднив рейтинг підрозділів, які показали найкращі результати за лютий у межах програми «Армія дронів.Бонус». У цей рейтинг потрапив і  Lasar’s Group НГУ.

Читайте також:

Читайте також

Над Туапсе нависає густий чорний дим після атаки 20 квітня 2026 року
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Вчора, 09:14
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Вчора, 00:28
У Берліні відбулася зустріч у форматі «Рамштайн»
«Рамштайн»: Зеленський повідомив про важливі результати зустрічі
15 квiтня, 20:51
Українські воїни вдарили по логістиці російських військ
Сили безпілотних систем ударили по логістиці росіян у Запорізькій області
13 квiтня, 18:29
Прем'єр-міністр Пакистану просить Дональда Трампа продовжити термін, наданий Ірану, на два тижні
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
7 квiтня, 23:02
Віталію Федоруку назавжди 27 років
Вдома захисника чекала вагітна дружина. Згадаймо Віталія Федорука
6 квiтня, 09:00
Під час чергової робочої поїздки Сирський зустрівся з керівництвом наступального угруповання
Сили оборони відновили контроль над 480 кв.км території – Сирський
5 квiтня, 13:07
Будинок на Крюківщині, який постраждав внаслідок атаки 3 квітня 2026 року
Ворожий удар по Крюківщині: дрон влучив у будинок поруч із дитячим майданчиком
3 квiтня, 12:09
Високі ціни на нафту дійсно вигідні Росії, але за умови, що це не триватиме довго
Дорога нафта – небезпечна пастка для Росії та світу
31 березня, 13:10

Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ
Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками
Голова ВЛК на Закарпатті заробив мільйони на довідках і попався
Скандал із бронюванням Петрова: Мінкульт зробив заяву
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
