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    Кримінал

    Поліція викрила двох колаборантів на Житомирщині

    Поліція викрила двох колаборантів на Житомирщині

    Жінка викладала в соціальній мережі дописи з проросійськими наративами

    У Житомирській області поліція викрила двох колаборантів. 69-річна житомирянка й 63-річний житель Чоповицької громади заперечували збройну агресію проти України й підтримували дії РФ, повідомляє Національна поліція.

    Жінка викладала в соціальній мережі дописи з проросійськими наративами. Днями в її помешканні провели обшук і вилучили речові докази колабораційної діяльності.

    Чоловік наголошував на необхідності об'єднатися Україні з Росією.

    «До того ж він голосно заперечував факт російсько-української війни й переконував односельців, що агресивні дії в державі здійснюють Збройні сили України», – повідомляє поліція.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, що Нацполіція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм.

    У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

    Підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Теги: росія обшук окупанти війна розслідування Україна поліція колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Поліція викрила двох колаборантів на Житомирщині