Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
фото: ДТЕК

Енергетики дають невтішні прогнози одеситам після чергового обстрілу росіян по енергетичним об'єктам України

Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні. Під прицілом опинилася Одеса. Енергетики обіцяють місцевим мешканцям відновити електропостачання найближчими днями, однак у соцмережах ДТЕК одеситам дають невтішні прогнози. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

«Руйнування енергетичного обладнання значні. Ремонти ускладнює й повітряна тривога, яка лунає протягом дня майже безперервно. Попри всі труднощі, фахівці продовжують працювати з урахуванням безпекової ситуації, щоб першочергово заживити обʼєкти критичної інфраструктури» , – зазначають енергетики.

Під цим дописом одесити запитали у ДТЕК, коли їм чекати світло за окремими адресами. Деяким споживачам енергетики пообіцяли відновити електропостачання до кінця 15 грудня. «Орієнтовний час відновлення - після 20:00 15.12.2025р», – відповіли енергетики на одне із запитань мешканців Одеси.

Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року
фото: скриншот ДТЕК Одеські/Facebook

Проте деяким споживачам енергетики дали невтішні прогнози, зокрема вони зазначають, що роботи можуть бути подовженні. «Орієнтовний час відновлення – після 23:00 15.12.2025р. Але роботи можуть бути подовжені», – пишуть в ДТЕК.

«Відновлення електропостачання залежить від технічного стану мереж, рівня пошкоджень та можливості безпечного виконання робіт. Ми підключаємо будинки поетапно, щоб стабілізувати систему та забезпечити живлення критичних об’єктів», – пояснюють енергетики. Однак у коментарях ДТЕК не заперечує, що деякі одесити можуть залишитися без світла до Нового Року, проте це орієнтовний час відновлення.

Тому в ДТЕК закликають слідкувати за оновленнями інформації щодо відновлення електропостачання. «Станом на ранок енергетики перезаживили майже 40 тисяч клієнтів, без світла залишаються ще 91,9 тис. сімей.Після дозволу від військових та рятувальників ремонтні бригади взялися до аварійно-відновлювальних робіт. Енергетики розбирають завали, оцінюють масштаби руйнувань, працюють над створенням тимчасових ремонтних схем. Першочергове завдання – подати напругу для обʼєктів критичної інфраструктури», – додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

