Центральна російська влада розглядає варіант закриття шахт на окупованій Луганщині та подальшу закупівлю вугілля у Кузбасі

На тимчасово окупованій території Луганської області можуть закрити шахти через критичний брак фінансування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує «Главком».

Компанії, які наразі контролюють захоплені шахти в регіоні, попередили уряд РФ, що продовження видобутку стане неможливим без виділення 40 млрд рублів (понад $500 млн) із російського Фонду національного добробуту.

Однак замість надання допомоги місцевим підприємствам, центральна російська влада розглядає варіант закриття шахт і подальшу закупівлю вугілля у Кузбасі. Цей крок остаточно знищить залишки місцевої економіки.

Раніше Кремль через своїх так званих гауляйтерів обіцяв «відродження вугільних міст Донбасу» в рамках національного проєкту. Насправді ж, після окупації більшість шахт була зруйнована або законсервована, а тисячі шахтарів залишилися без роботи та стабільних доходів. Наразі дев'ять із п'ятнадцяти шахт, переданих під контроль РФ, уже визнані нерентабельними.

У ЦПД зазначають, що ця ситуація демонструє справжню ціну «русского мира» та окупації:

Замість «відродження» – знищена промисловість;

Накопичені борги та зупинені підприємства;

Повна залежність регіону від РФ, яка не планує інвестувати у відновлення Донбасу.

Аналогічні проблеми спостерігаються і у вугільній галузі самої Росії: 74% компаній змушені працювати у збиток, попри публічні обіцянки Путіна про підтримку сектора.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

До слова, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».