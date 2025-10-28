Головна Світ Соціум
В Австралії стався вибух на шахті: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Рexels

Шахта була закрита на технічне обслуговування у 2020 році

У штаті Новий Південний Уельс, Австралія, двоє робітників загинули, а ще один отримав поранення через вибух на шахті Endeavor. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався рано вранці 28 жовтня на срібній, цинковій та свинцевій шахті, що належить компанії Polymetals Resources Ltd.

Шахта працює з 1982 року, але була закрита на технічне обслуговування у 2020 році. 

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс назвав цей інцидент «тверезим нагадуванням» про небезпеки гірничодобувної галузі. Він висловив співчуття родинам загиблих та підкреслив, що, незважаючи на покращення безпеки, галузь повинна продовжувати пильно стежити за умовами праці.

Нагадаємо, на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія. Через вибух газометану на шахті загинув 21 гірник

Теги: шахта Австралія вибух

