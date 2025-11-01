В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа

Місцеві мешканці повідомляють про прильот у Гурзуфі, кажуть

У ніч на 2 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи у Гурзуфі, кажуть, що є прильот, розгорілася пожежа. На місце влучання поїхали рятувальники.

Міноборони РФ традиційно доповіло, що над акваторією Чорного моря за останні три години булозбито 21 БпЛА.

Як повідомлялося, ударні безпілотники ЦСО «А» СБУ уночі вдало атакували російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.

«Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С2» вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму загорілася нафтобаза після атаки дронів.

Зауважимо, в Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Зокрема, у ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів.